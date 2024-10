TSE: parcial de justificativas de ausência no 2º turno das eleições soma 650 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o número de justificativas de ausência no segundo turno das eleições municipais para 650.675 eleitores, até 13h30 deste domingo. Desse montante, 578.699 justificativas foram feitas no Brasil e 71.976 no exterior. Ao todo, 33,9 milhões de eleitores de 51 municípios estão aptos a votar no segundo turno.

No primeiro turno, a abstenção foi de 21,71% - taxa considerada alta pela presidente do TSE, Cármen Lúcia. Em fala mais cedo na sede da Corte, a ministra disse que o número de ausentes não é igual em todas as regiões e afirmou que pretende apresentar dados regionalizados, mostrando a diferenciação de perfil dos eleitores que não votaram.

"Depois que terminar as eleições, vamos pesquisar os locais, quais eleitores deixaram de votar, se são homens, mulheres, os Estados e os municípios (em que estão registrados). Em geral, fazemos a apresentação do número pela média nacional, mas a causa é local", declarou.