Gleisi atribui derrota de Boulos a 'super atuação' de máquinas do governo estadual e prefeitura

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que houve "super atuação de máquinas" do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição deste ano em São Paulo.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, ela havia sido questionada sobre quais as razões da derrota de Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito da capital paulista.

"Primeiro, uma super atuação das máquinas. Você tem a máquina do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, que são muito fortes. Isso não pode ser menosprezado", declarou.

Gleisi também criticou a declaração de Tarcísio que associou Boulos a uma facção criminosa. Segundo a petista, houve uso de "fake news" e "baixaria" por parte do oponente de Boulos.