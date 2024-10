Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 36%, diz AgRural

São Paulo, 28 - O plantio da safra brasileira de soja 2024/25 atingiu 36% da área estimada para o País, na quinta-feira passada, 24, em comparação com 18% uma semana antes e 40% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural, "favorecido pela melhora da umidade em diversos Estados do Brasil". Embora ainda haja um pequeno atraso em relação à safra anterior, o plantio avançou mais de 8 milhões de hectares em apenas uma semana, destacou a AgRural.Metade do avanço registrado no Brasil ocorreu em Mato Grosso, que foi beneficiado durante a semana pela chegada de chuvas mais regulares. Mas quem ainda está na frente entre os Estados é o Paraná, que teve mais uma semana de avanço forte em virtude dos bons níveis de umidade no solo. Nos demais Estados, o plantio também andou bem por causa do aumento das chuvas ou, no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, da redução dos volumes registrados. MilhoO plantio do milho verão 2024/25 alcançou 52% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 48% uma semana antes e 53% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural. Com os trabalhos praticamente finalizados no Sul do País, o foco agora está no desenvolvimento das lavouras, que até o momento é muito bom. "Nos outros Estados, as chuvas permitiram o avanço da semeadura, mas ainda de forma lenta, já que o foco do produtor está no plantio da soja", disse a AgRural.