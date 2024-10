Volume exportado de trigo da Argentina pode ser 2º maior já registrado, diz bolsa

São Paulo, 28 - A Argentina poderá exportar 13,3 milhões de toneladas de trigo na temporada 2024/25, estimou a Bolsa de Comércio de Rosário. O volume seria o segundo maior já registrado, ficando atrás apenas dos 15,4 milhões de toneladas do ciclo 2021/22, quando a colheita foi recorde. A bolsa está otimista apesar de ter cortado neste mês sua estimativa de produção, de 20,5 milhões para 19,5 milhões de toneladas."Esses 13,3 milhões de toneladas representariam um crescimento de 73% ante a temporada atual, na qual se estima que as exportações alcancem 7,7 milhões de toneladas", disse bolsa em nota, acrescentando, porém, que "tudo dependerá dos números finais de produção, do nível de vendas domésticas e da competitividade da Argentina no mercado internacional".Em seu mais recente relatório mensal de oferta e demanda, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou os embarques argentinos na temporada 2024/25 em 11,5 milhões de toneladas.