Conseleite: preço de referência no RS em outubro é de R$ 2,5844 o litro

São Paulo, 29 - O valor de referência do leite projetado para o mês de outubro é de R$ 2,5844 o litro no Rio Grande do Sul. O indicador foi divulgado nesta terça-feira durante reunião do Conseleite, na sede do Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat/RS), em Porto Alegre (RS). Em nota, o Conseleite diz que a projeção, lastreada nos dados dos primeiros 20 dias do mês, está acima do projetado em setembro, o que sinaliza uma recuperação de preços no Estado. "Há uma certa estabilidade no mercado nos últimos 90 dias, o que fortalece toda a cadeia produtiva", disse o vice-coordenador do Conseleite, Darlan Palharini.