Lira anuncia apoio a Hugo Motta à sucessão na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, nesta terça-feira, 29, apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a sua sucessão no cargo. O pronunciamento foi feito na residência oficial, junto a demais líderes partidários, entre eles Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Lira disse buscar a "convergência" e que Motta seria o candidato com mais condições políticas para isso. O apoio formal de Lira a Hugo Motta foi antecipado na segunda-feira, 28, pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Depois de muito conversar e sobretudo de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez", declarou.