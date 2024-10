Mulher usa banco para bater em homem que tentava roubar farmácia

Uma funcionária de uma drogaria da região de Santa Maria, no Distrito Federal, usou um banco para se defender de um homem que supostamente tentava assaltar o estabelecimento no último sábado, 26.

Imagens de monitoramento que circulam pelas redes sociais flagraram o suspeito entrando na farmácia com um facão, por volta das 17h30. Ele tenta passar para o lado do balcão onde se encontram uma mulher e uma atendente.

A funcionária, então, pega um banco e tenta golpear o homem com a parte do assento. Ele se afasta, guarda a faca dentro da mochila, enquanto a mulher continua tentando acertá-lo com o objeto.

Em uma das investidas, ela acaba atingindo o monitor de um computador que está sobre o balcão. O suspeito, então, foge do local do crime.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha ligou no 190 e repassou as características do homem que tentou roubar a farmácia. As informações foram entregues às equipes do 26º Batalhão, "que reforçaram o patrulhamento", informou a PM, em nota.

Até a noite desta segunda-feira, 28, o suspeito ainda não tinha sido localizado e seguia foragido, segundo os policiais.