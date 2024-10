Produção de carnes do Brasil deve crescer 22% em dez anos

Brasília, 31 - A produção brasileira de carnes deve crescer 22,21% nos próximos dez anos, passando de 30,776 milhões de toneladas previstas para este ano para 37,597 milhões de toneladas de carne de frango, bovina e suína em 2034. A estimativa consta no estudo anual "Projeções do Agronegócio" da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). De acordo com o ministério, a produção deve crescer a uma taxa anual de 2,4% para carne de frango e suína e de 1,1% para a proteína bovina.O maior aumento previsto é para carne de frango, de 28,4%, com a produção podendo alcançar 19,497 milhões de toneladas em 2034 ante 15,189 milhões de toneladas estimados para este ano. A produção de carne suína deve crescer 27,5% em dez anos, de 5,366 milhões de toneladas para 6,840 milhões de toneladas. Já a produção de carne bovina tende a aumentar 10,2%, de 10,221 milhões de toneladas para 11,260 milhões de toneladas.O consumo doméstico de carnes deve crescer 18,15% nos próximos dez anos, estima o ministério, passando de 20,954 milhões de toneladas neste ano para 24,758 milhões de toneladas. A maior alta projetada é no consumo de carne de frango, de 26,9%, para 12,799 milhões de toneladas. Na sequência, vem a carne suína com aumento de 25,4% projetado no consumo, para 5,206 milhões de toneladas. Por último, a demanda interna por carne bovina tende a subir 0,6% em dez anos, para 6,753 milhões de toneladas.As exportações de carne bovina devem somar 12,671 milhões de toneladas em 2034, aumento de 27,9% ante a previsão de 9,907 milhões de toneladas para este ano. "Quanto às exportações, as projeções indicam elevadas taxas de crescimento para os três tipos de carnes analisados. As exportações representam a variável mais relevante no crescimento das carnes. As estimativas projetam um quadro favorável para as exportações brasileiras", destacou o ministério no estudo.As vendas externas de carne de frango tendem a aumentar 29,7% nos próximos anos, para 6,620 milhões de toneladas em 2034, enquanto as exportações de carne bovina devem subir 27,1%, para 4,540 milhões de toneladas em 2034, e os embarques de carne suína devem avançar 22,5%, para 1,511 milhão de toneladas em 2034. De acordo com o ministério, conforme projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil deve se tornar o maior exportador mundial de carne bovina em 2033, respondendo por 27,5% dos embarques globais, líder também em embarques de frango com 41% das exportações mundiais, e terceiro de carne suína. "Este cenário está sendo fortalecido pelos diversos acordos feitos pelo governo brasileiro com países consumidores, representando fortalecimento de mercados já sedimentados e, novos países que importarão carnes brasileiras, garantindo a posição de destaque no mercado internacional", avaliou a pasta.Para o leite, o ministério calcula aumento de 19% na produção em dez anos, saindo de 36,2 bilhões de litros em 2024 para 43,1 bilhões ao fim de 2034. O consumo deve ficar em 46,079 bilhões de litros e as exportações em 168 milhões de litros, enquanto a importação pode alcançar 1,322 bilhões de litros em 2034.