Acidente com ônibus deixa quatro pessoas mortas na Bahia; há feridos

Ao menos quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas após registro de acidente com ônibus na BR-110, em Catu, interior da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 11, por volta das 4 horas.

De acordo com informações iniciais, o coletivo transportava cerca de 40 pessoas e teria tombado na pista. Conforme o Corpo de Bombeiros, ainda não há confirmação sobre as causas do acidente nem o estado de saúde das vítimas.

Segundo a corporação, onze pessoas foram levadas para a unidade de saúde em Alagoinhas, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outras cinco vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde em Catu. Outras duas pessoas se recusaram a ir ao hospital e permaneceram no local.