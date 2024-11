São Paulo, 11/11 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) está fechado nesta segunda-feira (11) por causa do feriado do Dia dos Veteranos de Guerra no país. Com isso, os relatórios de inspeção de embarques e de acompanhamento de safra, que normalmente saem às segundas, serão publicados amanhã, às 13h e 18h, respectivamente.