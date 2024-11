França eleva nível de risco com aumento de casos gripe aviária na Europa

São Paulo, 11 - O governo francês aumentou o grau de risco para a gripe aviária de alta patogenicidade de "moderado" para "alto", desde o sábado, 9, segundo decreto publicado na sexta-feira, 8. O Ministério da Agricultura atribuiu a mudança à evolução de casos na pecuária e em animais selvagens na Europa.Com a atualização, o ministério reforça medidas de prevenção em criações, como o isolamento de aves mantidas em estabelecimentos com menos de 50 animais e a proibição de aglomerações entre aves domésticas e aves de cativeiro.De acordo com o comunicado do ministério, na temporada 2024/25, os primeiros surtos da doença foram detectados na França em agosto. Até o momento, o país registrou seis surtos de gripe aviária na temporada, segundo atualização da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).