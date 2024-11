Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 67%, revela AgRural

São Paulo, 11 - A área estimada para a soja na safra 2024/25 do Brasil estava 67% plantada até quinta-feira passada, 7, em comparação com 54% uma semana antes e 61% um ano atrás (safra 2023/24), de acordo com levantamento da AgRural, divulgado hoje."Com Mato Grosso e Paraná já na reta final e Goiás e Mato Grosso do Sul também já bem adiantados, o ritmo da semeadura agora fica por conta dos Estados de calendário mais tardio, com destaque para o Rio Grande do Sul e os Estados do Matopiba", disse a AgRural.De um modo geral, tanto o plantio como o desenvolvimento das lavouras ocorrem sem maiores percalços em todo o País e há apenas casos pontuais de falta ou excesso de chuva em áreas isoladas de alguns Estados, comentou a empresa. Plantio de milhoA semeadura do milho verão 2024/25 atingiu 72% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, ante 59% na semana precedente e 76% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural. "Com chuvas mais regulares e alguns produtores já finalizando os trabalhos com a soja, o plantio do milho já ganha mais força em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No Sul do País, onde o planto está encerrado, as lavouras se desenvolvem bem", informou.