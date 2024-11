Tempo vai virar: chuva e frio voltam a SP nesta semana; veja previsão

Na quarta-feira, a propagação da frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo nublado e chuvoso, além de causar declínio das temperaturas. "A continuidade das chuvas variando de moderada a forte intensidade no decorrer do dia elevam o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo", alerta o CGE. As temperaturas também devem apresentar declínio a partir de quarta.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias:

Segunda-feira: entre 14ºC e 29ºC;

entre 14ºC e 29ºC; Terça-feira: entre 17ºC e 29ºC;

entre 17ºC e 29ºC; Quarta-feira: entre 16ºC e 19ºC;

entre 16ºC e 19ºC; Quinta-feira: entre 16ºC e 20ºC;

entre 16ºC e 20ºC; Sexta-feira: entre 17ºC e 24ºC;

entre 17ºC e 24ºC; Sábado: entre 19ºC e 24ºC;

entre 19ºC e 24ºC; Domingo: entre 19ºC e 25ºC.

Para outra regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora para uma faixa que pega estados do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do País. O alerta é válido até esta segunda-feira, podendo ser atualizado ao longo do dia.

Veja estados afetados: