Tarcísio: Estado de São Paulo vai tão bem, porque não tem PT

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que "o estado vai tão bem", porque não tem mais influência do PT na maioria das cidades, conforme o resultado das últimas eleições municipais. O governador participa de evento do UBS-BB em São Paulo.

Ele lembrou que das 39 cidades que compõem o cinturão da grande São Paulo, 38 tem prefeitos eleitos por partidos alinhados à direita. Ele citou ainda que dos 629 prefeitos eleitos no Estado de São Paulo, 645 prefeitos também "estão no nosso campo político". Tarcísio é do Republicanos.

Tarcísio afirmou que existe um trabalho político que é indissociável do que se faz do ponto de vista técnico. "A repercussão depende dos bons gestores, depende do ambiente que se consegue construir, que está muito favorável agora", afirmou. Nesse sentido, Tarcísio fez referência à participação do atual prefeito, Ricardo Nunes, na privatização da Sabesp.