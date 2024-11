Braga Netto diz manter lealdade a Bolsonaro e nega tentativa de golpe

O general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Jair Bolsonaro, afirmou neste sábado (23) que foi um dos poucos a manter lealdade ao ex-presidente. Indiciado pela PF (Polícia Federal) em inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, o militar negou que tenha tratado do plano.

"Nunca se tratou de golpe, e muito menos de plano de assassinar alguém. Agora parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa e absurda de "golpe dentro do golpe". Haja criatividade", escreveu Braga Netto, em seu perfil no X (antigo Twitter), ao publicar uma nota de sua defesa.

O documento, assinado pelos advogados de Braga Netto, diz que o ex-ministro "sempre primou pela correção ética e moral na busca de soluções legais e constitucionais" e elenca cargos que ele ocupou, como o de interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Michel Temer, além dos postos no Exército.