Maior acionista da AGCO quer membro independente na presidência do Conselho

São Paulo, 26 - A indiana Tractors and Farm Equipment (TAFE), maior acionista da AGCO, com participação de 16,3% na empresa, quer que o cargo de presidente do Conselho de Administração da companhia norte-americana seja ocupado por um membro independente. Em comunicado, a TAFE disse que submeteu uma proposta para que a AGCO adote uma política exigindo essa mudança."A TAFE acredita que a separação dos cargos de presidente e CEO, ambos atualmente ocupados por Eric Hansotia, melhorará a supervisão do conselho e aumentará a responsabilidade na estrutura de liderança", disse a empresa indiana no comunicado. Segundo a TAFE, a posição combinada de presidente e CEO não tem atendido aos melhores interesses dos acionistas, resultando em estratégia e desempenho fracos, aquisições malsucedidas, oportunidades de mercado perdidas e estrutura de governança ineficaz."Um presidente independente ajudaria a garantir que o conselho forneça uma supervisão robusta e orientação estratégica, permitindo que a AGCO responda de forma eficaz às pressões competitivas, aproveite oportunidades estratégicas e navegue melhor pelos ciclos futuros do mercado", disse a TAFE.No fim de setembro, a companhia indiana tinha enviado carta aos acionistas em que acusava o CEO da AGCO de "erros estratégicos", como não conseguir comercializar uma linha completa de colheitadeiras e perder US$ 671 milhões com a recente venda de sua unidade de silos de armazenamento de grãos.Na época, a AGCO descreveu a carta da TAFE como "a mais recente tática em sua campanha egoísta" para impedir que a AGCO encerre o contrato da TAFE para produzir e distribuir tratores da marca Massey Ferguson na Índia, Turquia e Oriente Médio.*Com informações da Dow Jones Newswires