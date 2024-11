Balança comercial do agro paulista tem saldo positivo de US$ 2,78 bi em outubro

São Paulo, 29 - A balança comercial paulista em outubro registrou déficit de US$ 1,1 bilhão, segundo o Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Em nota, a Faesp diz que o resultado reflete a queda de 1,54% nas exportações totais e o aumento de 17,84% nas importações. Conforme o relatório, o agronegócio, responsável por 43% das exportações do Estado, embarcou para o exterior US$ 2,78 bilhões no mês, alta de 16,45% em relação a outubro de 2023. "Produtos como açúcar de cana bruto (+23,4%), carne bovina in natura (+63,3%) e celulose (+128,3%) impulsionaram o crescimento, enquanto a soja em grãos (-81,5%) e o álcool etílico (-56%) tiveram redução", disse a Faesp em nota. As importações do setor cresceram 15,58%, totalizando US$ 492,7 milhões. A borracha natural (+110,1%) e produtos como papel e salmão puxaram o resultado, disse a Faesp. No acumulado de janeiro a outubro, o agronegócio paulista gerou superávit de US$ 21 bilhões, mas o déficit de US$ 26,1 bilhões dos demais setores resultou em saldo negativo de US$ 5,1 bilhões na balança estadual. "No Brasil, o agronegócio contribuiu com saldo positivo de US$ 12,5 bilhões em outubro, ajudando a balança comercial nacional a fechar com superávit de US$ 4,34 bilhões", afirmou a Faesp.