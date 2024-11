Suínos: preco do animal vivo em Goiás sobe quase 51% desde janeiro

O preço do suíno vivo em Goiás na segunda quinzena de novembro foi de R$ 10,10 o quilo, alta de 50,74% desde janeiro, quando o valor bateu R$ 6,70, mostra levantamento da Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS). "Com a alta nas cotações do produto, a suinocultura brasileira deve terminar o ano com produção estável, recorde de exportações e demanda aquecida no mercado", disse a entidade em nota.