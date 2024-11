Sequestro de Luciana Curtis: polícia encontra carro queimado que pode ser da modelo

As investigações envolvendo o sequestro da modelo Luciana Curtis, junto com o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha de 14 anos, ocorrido na última quarta-feira, 27, na cidade de São Paulo, seguem em andamento. Na sexta-feira, 29, a polícia localizou um carro carbonizado na região da Vila Penteado que pode ser da família.

"Exames periciais foram requisitados para confirmar se é o carro roubado das vítimas no dia do crime", disse a Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo.

A Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) segue com as investigações para identificar e prender os responsáveis. "Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", disse a SSP.

Relembre o caso

A família foi abordada por criminosos quando saía de jantar em um restaurante japonês no Alto da Lapa, na zona oeste da cidade de São Paulo na noite da última quarta-feira. Segundo a polícia, eles foram levados para um cativeiro em Parada de Taipas, onde passaram a noite e foram obrigados a fazer transferências bancárias.

Na manhã de quinta-feira, outra filha do casal, que não havia acompanhado a família e estava em casa, estranhou a ausência dos pais e da irmã e avisou um tio. A família, então, acionou a Polícia Civil, e a Divisão Antissequestro iniciou a investigação. Por meio do georreferenciamento do telefone celular de uma das vítimas, os agentes descobriram o local aproximado onde elas estavam e foram até lá.

Antes que os policiais descobrissem o local exato do cativeiro, os sequestradores libertaram as três vítimas e fugiram. Na rua, cerca de 12 horas após o início do sequestro, o trio pediu auxílio a funcionários municipais que passavam por ali e foram acolhidos.

Posteriormente, a polícia identificou cativeiro, mas os criminosos conseguiram fugir. Imagens feitas pela Polícia Civil mostram o local em que a família ficou presa pelos criminosos.

Aos 47 anos, Luciana Curtis é dona de uma das carreiras mais longevas do mundo da moda. Filha de um corretor de seguros inglês e uma professora potiguar, Luciana foi descoberta quando tinha 14 anos por um olheiro da Agência Ford. / COLABOROU FÁBIO GRELLET