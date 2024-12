Cana: infestação por broca eleva custo de produção de açúcar e etanol, diz CTC

São Paulo, 5 - Um estudo realizado pela Pecege Consultoria e Projetos, em parceria com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), revelou que um canavial com infestação de broca de 8,5% eleva em 6% o custo de processamento do açúcar branco, de R$ 218 para R$ 231 a tonelada. O impacto é ainda mais expressivo na produção de etanol, com custos 18% maiores, passando de R$ 235 para R$ 285 a tonelada.A praga, que compromete a qualidade da matéria-prima, está associada a aumentos significativos nos custos de processamento industrial de açúcar e etanol. "Este levantamento reforça a relevância de compreender os danos causados pela praga e os impactos econômicos no setor sucroenergético. Os dados obtidos não apenas quantificam as perdas, mas também evidenciam a necessidade de estratégias mais eficazes de controle e mitigação", destacou, em nota, Haroldo Torres, do Pecege Projetos.Uma solução eficiente destacada no estudo é o uso da tecnologia Bt na cana-de-açúcar que, segundo o gerente de marketing do CTC, Ricardo Neme, apresenta mais de 95% de eficácia no controle da broca.