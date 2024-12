França reitera que proposta de acordo UE-Mercosul é inaceitável

São Paulo, 5 - O governo do presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou que o projeto de acordo entre a União Europeia e o Mercosul é inaceitável. "Continuaremos a defender incansavelmente a nossa soberania agrícola", diz o registro na rede social X.A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, participará da reunião dos países do Mercosul na sexta-feira, 6, em Montevidéu, em uma viagem vista como um sinal de que o bloco e Mercosul pretendem anunciar a conclusão do acordo de comércio entre as duas regiões.