Lula diz que fará reunião ministerial dia 19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, no próximo dia 19, fará uma reunião ministerial para fechar o segundo ano de seu terceiro mandato. O petista disse que, no encontro, irá "dizer algumas mensagens" aos chefes das pastas.

"Vou me reunir no dia 19 com todos os meus ministros, não só para fazer despedida de fim de ano, mas para dizer algumas mensagens para eles", comentou. O presidente participa nesta quinta-feira, 5, da inauguração do Projeto Cerrado, maior linha única de produção de celulose do mundo, que pertence à Suzano, que investiu R$ 22,2 bilhões na unidade: R$ 15,9 bilhões no complexo industrial e R$ 6,3 bilhões relativos a investimentos florestais, logísticos e outros.

"Nós passamos dois anos, do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2024, reconstruindo o País. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas, a quantidade de casas do Minha Casa, Minha Vida que foram paralisadas", acrescentou o presidente.