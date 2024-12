Procurador do MP-GO terá de pagar R$ 90 mil por chamar Gilmar de 'maior laxante do Brasil'

O gabinete do ministro diz que a doação "faz parte do histórico do ministro de destinar os valores recebidos em processos de indenizações a instituições e organizações que prestam serviços à sociedade". O escritório Mudrovitsch Advogados, que representou o ministro no processo, também vai doar os R$ 10 mil obtidos a título de honorários advocatícios.

As ofensas que foram pivô da condenação foram proferidas no dia 7 de junho de 2018, quando Krebs, então promotor de justiça, deu entrevista à Rádio Brasil Central afirmando: "Não. Ele solta inclusive contra a lei. Ele cria sua própria lei. Aliás o Gilmar, eu não sei como ele é ministro do Supremo ainda".

Na esfera cível, Krebs foi condenado a indenizar Gilmar pelo episódio. Na esfera administrativa, recebeu uma pena de censura imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Em primeiro grau, o valor da indenização imposta ao procurador foi de R$ 10 mil - montante que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça aumentou a quantia R$ 50 mil por entender que a quantia fixada em primeiro grau era "insuficiente".

Krebs recorreu da decisão ao STF e o caso parou no gabinete do ministro Kassio Nunes Marques. O recurso não foi conhecido pelo ministro e então a última palavra sobre o tema foi dada, em outubro. No último dia 31, o caso transitou em julgado - a condenação se tornou definitiva - no STF.