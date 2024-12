Volta do calor: temperaturas em SP começam a subir nesta quinta, mas não passam de 24 °C

No fim da última semana, São Paulo enfrentou pancadas de chuva fortes e queda na temperatura por conta da chegada de uma frente fria que veio do sul do País. A massa de ar frio, no entanto, já começa a se dissipar.

Veja a previsão para o fim de semana

Sexta-feira, 6: mínima de 18ºC e máxima de 28ºC, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas;

Sábado, 7: mínima de 23ºC e máxima de 31ºC, com possibilidade de chuviscos;

Domingo, 8: mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, com possibilidade de chuva fraca.

As previsões do sábado e do domingo são da Meteoblue, parceira meteorológica do Estadão.