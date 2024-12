Asteroide chega à atmosfera terrestre e se desintegra na Sibéria

Um asteroide entrou na atmosfera terrestre e se desintegrou na Sibéria, no norte da Rússia, na terça-feira, 3. Apesar de preocupações iniciais, não houve registro de danos.

Chamado de COWECP5, o objeto celeste foi detectado com antecedência pelo sistema de defesa global da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). O Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, em livre tradução), financiado pela agência aeroespacial, identificou o asteroide como objeto de baixo risco.

Por meio das redes sociais, o Fronteira Espacial, projeto internacional que divulga notícias sobre astronomia, fez uma publicação do registro. "O asteroide entrou na atmosfera da Terra e foi destruído com segurança devido ao seu pequeno tamanho (em torno de 70 cm de diâmetro). Foi visto apesar da localização remota", disse.

A Agência Espacial Europeia (ESA) também acompanhou a chegada do asteroide, emitindo, inclusive, um alerta sobre como seria o impacto. "Um pequeno asteroide acaba de ser avistado em rota de colisão com a Terra. Com cerca de aproximadamente 70 cm de diâmetro, o impacto será inofensivo, provavelmente produzindo uma bela bola de fogo no céu sobre o norte da Sibéria daqui a cerca de sete horas", informou com algumas horas de antecedência.