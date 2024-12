Lewandowski considera propor uso de arma não letal para policiais no país

Nesta quinta-feira, 5, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o agente será expulso da corporação. O governador de SP recuou de seu posicionamento contrário à utilização de câmeras nas fardas dos policiais, e admitiu que estava errado sobre o uso do equipamento.

O ministro Ricardo Lewandowski participou da abertura do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Após o evento, ele comentou sobre a escalada de violência policial nos últimos dias.

Segundo ele, o regramento é uma realidade em outros países do mundo e uma forma de evitar a prática de "atirar primeiro e perguntar depois." O ministro afirmou que ainda vai avaliar se a proposta será feita por decreto, portaria ou outro tipo de norma. Lewandowski disse que não conversou sobre o tema com o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite. "Quero crer que os abusos são isolados", disse Lewandowski.

PEC da segurança

Na semana que vem o ministro vai se reunir com os governadores dos Estados para tratar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Em uma reunião em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Lewandowski se reuniram com governadores no Palácio do Planalto para discutir sobre o tema. Na ocasião, governadores elogiaram a disponibilidade do governo para tratar sobre a questão, mas consideraram a proposta aquém das necessidades da área.