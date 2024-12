PF investiga juiz suspeito de aceitar propina de facção criminosa no Amapá

Agentes foram às ruas para cumprir 12 ordens de busca e apreensão em Macapá, Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Santa Catarina (SC). Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Amapá, a pedido da Procuradoria Geral de Justiça do Estado. A ofensiva apura supostos crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa.

A ofensiva é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá, integrada também pela Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Segundo o inquérito, há indícios de que o juiz investigado teria recebido "benefícios", por meio de advogados e servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, para deferir pedidos de integrantes da FTA atualmente encarcerados. Em alguns dos processos em que foram dadas decisões favoráveis aos faccionados não havia sequer a manifestação do Ministério Público do Amapá, diz a PF.

A apuração é um desdobramento da Operação Queda da Bastilha, que descortinou, em setembro de 2022, um esquema em que advogados intermediavam, em nome dos faccionados, o pagamento de servidores do IAPEN para que estes conseguissem atestados falsos. Os documentos fraudados levaram a liberações dos presos, "com descumprimento legal e eventuais fugas". Advogados, faccionados e servidores públicos já foram sentenciados por participação no esquema.