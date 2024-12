Deputado que mandou R$ 22 mi à cidade que elegeu seu pai ganhará medalha

O deputado federal Adail Filho (Republicanos-AM), que em 2024 destinou R$ 22,2 milhões em emendas parlamentares para Coari (AM) —município onde seu pai, Adail Pinheiro, foi eleito prefeito neste ano—, será homenageado no próximo dia 12 com a Medalha do Mérito Legislativo pela Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas). No site da Aleam, a premiação é justificada como um reconhecimento a pessoas que, por meio de sua atuação profissional, contribuíram para o desenvolvimento e valorização da sociedade amazonense.

Procurado, o parlamentar diz não acreditar que os recursos enviados por ele influenciaram as eleições na cidade. "(O valor) ainda não foi creditado nas contas da prefeitura. E mesmo se tivesse sido, seria aplicado conforme os planos de trabalho", afirma.

A família Pinheiro exerce forte influência política em Coari, no Amazonas, e tanto o pai quanto o filho já ocuparam a prefeitura, mas ambos foram afastados pela Justiça. A própria perpetuação no poder foi o que levou à cassação do registro de candidatura de Adail Filho pelo TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral) em 2020, após sua eleição como prefeito do município naquele ano.