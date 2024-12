Conab agenda 6 leilões de contrato de opção de venda de arroz para o dia 13

São Paulo, 9 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai realizar na próxima sexta-feira, 13, novos leilões de Contrato de Opção de Venda Público (COV) de arroz. Segundo nota da estatal, a Conab vai realizar seis operações de acordo com os Avisos de Leilão de Venda de Contrato de Opção de Venda (COV) de Arroz em casca. Os três primeiros serão destinados exclusivamente para a agricultura familiar, produtores rurais e cooperativas que possuem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar). Os demais serão destinados a todos os produtores rurais e cooperativas, inclusive agricultores familiares.O total ofertado será de 17.760 contratos de 27 toneladas cada. A oferta será Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Ainda conforme a Conab, o governo federal destinou cerca de R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz longo fino em casca, tipos 1 e 2 da safra 2024/25.