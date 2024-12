Entenda o que é o alerta de 'grande perigo' para chuvas e alagamentos em SC

A semana começou com alerta de grande perigo no Paraná e, especialmente, em Santa Catarina, com previsões de chuvas volumosas. Nos últimos dias, precipitações intensas causaram estragos significativos em várias localidades dos dois Estados. Pelo menos 22 cidades catarinenses registraram alagamentos, deslizamentos, quedas de muros e estragos em diversas residências.

Até quarta-feira, 12, o Estado pode registrar acumulados de chuva que superam os 100 mm em diversas áreas, podendo atingir entre 150 mm a 200 mm em pontos específicos, segundo MetSul.

Os riscos de deslizamentos em áreas de encostas e novas quedas de barreiras permanecem altos, podendo causar bloqueios em rodovias estaduais e federais.

Os maiores volumes de chuva são esperados no litoral e áreas adjacentes da Serra do Mar, no Paraná, e no extremo Nordeste de Santa Catarina.

As Cataratas do Iguaçu devem apresentar grande vazão devido aos volumes elevados de chuva, segundo previsão da empresa de meteorologia.

O cenário alarmante segue os eventos do último fim de semana, onde mais de 200 mm de chuva foram registrados em cidades de ambos os Estados, causando cheias, deslizamentos e alagamentos generalizados. Em Laranjeiras do Sul, no Paraná, por exemplo, a precipitação alcançou 230 mm, enquanto Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, registrou 214 mm.

A situação provocou alagamentos em 23 bairros de Curitiba e inundações significativas em Joinville, a maior cidade catarinense, que também enfrentou deslizamentos de terra. O Rio Peperi Guaçu transbordou, alagando a Ponte Internacional entre Paraíso, no Brasil, e San Pedro, na Argentina. Araquari, outro município catarinense, declarou situação de emergência.

Previsão do tempo em Santa Catarina

Nesta segunda-feira, a previsão da Defesa Civil de Santa Catarina é de uma diminuição da chuva em parte do Estado, principalmente nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. "Nas demais regiões, a frente estacionária, somada à influência da área de baixa pressão, segue mantendo maior cobertura de nuvens e condição para chuva pontualmente intensa, especialmente naquelas áreas próximas ao Paraná, onde os acumulados de chuva tendem a ser mais altos", alerta.

O risco permanece moderado a alto para ocorrências associadas à alagamentos, enxurradas e deslizamentos. O mar fica pouco agitado com ondas entre 1,5 metros e 2,0 metros e os ventos devem variar entre 30 e 45 km/hora.

Na terça-feira, 10, o tempo deve permanecer nublado e com chuvas recorrentes, sobretudo nas áreas litorâneas e regiões próximas. No Grande Oeste catarinense, o sol já aparece entre muitas nuvens a partir da tarde. O risco ainda permanece baixo a moderado para ocorrências associadas às chuvas no litoral e regiões próximas e moderado a alto para ocorrências relacionadas aos deslizamentos pelo estado.

Já na quarta-feira, 11, é possível que haja pancadas de chuva de fraca intensidade, oferecendo risco baixo a pontualmente moderado para ocorrências associadas a alagamentos e enxurradas pontuais, diz a Defesa Civil catarinense.

Na quinta-feira, 12, por sua vez, a previsão é de "tempo firme" na maior parte de Santa Catarina, com exceção do litoral e áreas próximas, onde a circulação marítima ainda favorece a ocorrência de chuva fraca nos extremos do dia.

Mas na sexta-feira, 13, o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul favorece o retorno da chuva e da condição para temporais isolados nas áreas próximas ao estado vizinho.