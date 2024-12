FPA repudia indicação de Stédile para medalha do Mérito Farroupilha

São Paulo, 9 - A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) divulgou nota na qual repudia a indicação do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) João Pedro Stédile para receber a medalha do Mérito Farroupilha, considerada a maior honraria do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. "Esta indicação fere gravemente a integridade da honraria e o princípio constitucional do direito à propriedade, representando uma afronta ao povo gaúcho, vítima de uma onda de invasões do movimento na semana passada, no município de Pedras Altas", diz a nota.