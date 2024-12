Passageira é encontrada morta em banheiro do aeroporto de Fortaleza

Uma passageira de 66 anos que veio de Brasília (DF) e desembarcou em Fortaleza foi encontrada morta em um dos banheiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O caso ocorreu na tarde de sábado, 7. Segundo a polícia, não havia sinais de violência no corpo.

De acordo com a Fraport Brasil, concessionária do aeroporto, a equipe médica chegou a realizar procedimentos de reanimação, porém, sem sucesso. Não há informações sobre a causa da morte.

A Polícia Civil do Estado do Ceará disse que apura as circunstâncias da morte.

"Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte", informou.