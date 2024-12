Yara inicia produção de amônia e adubo nitrogenado a partir de biometano

São Paulo, 9 - A Yara, multinacional do setor de fertilizantes, iniciou, em seu complexo industrial em Cubatão (SP), a produção de amônia renovável e, a partir deste insumo, de adubo nitrogenado com baixa pegada de baixo carbono. De acordo com o vice-presidente de marketing e agronomia da Yara Brasil, Guilherme Schmitz, a amônia renovável é produzida a partir do biometano - um biogás que substitui o gás natural, proveniente de fonte fóssil. "No processo industrial, há a substituição de um pelo outro, sem necessidade de mudança de estrutura na fábrica", esclareceu.O biogás será fornecido pela Raízen, do setor sucroenergético, que produz o insumo em Piracicaba (SP), a partir da vinhaça - resíduo da fabricação de etanol de cana-de-açúcar -, e da torta de filtro, subproduto da produção de açúcar. Segundo Schmitz, a amônia renovável será usada tanto na planta de Cubatão para produção de adubo nitrogenado, quanto comercializada para outras indústrias, não só do segmento de fertilizantes, já que a amônia tem várias aplicações. "Além da amônia renovável, vamos comercializar o fertilizante nitrogenado low carbon (baixo carbono) produzido a partir dela", complementou.A Yara Brasil produz, anualmente, 200 mil toneladas de amônia convencional, o que resulta em 400 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados/ano. Para dar conta desse volume, são consumidos, diariamente, 700 mil metros cúbicos de gás natural - maior consumo desse combustível no Estado de São Paulo, conforme a companhia. Quanto ao biometano, conforme o executivo, serão demandados inicialmente 20 mil metros cúbicos por dia, para se alcançar a produção anual de 6 mil toneladas de amônia renovável e 15 mil toneladas de fertilizante nitrogenado de baixo carbono. "O suprimento de biometano que temos hoje servirá para converter 3% da nossa produção de fertilizante nitrogenado (em um adubo de baixo carbono)", detalhou Schmitz.Conforme a demanda por ambos os produtos renováveis for sendo intensificada - na agricultura, a Yara aposta inicialmente nos setores de café e citros (com suco de laranja) -, a tendência é a de que a produção na planta de Cubatão seja aumentada. Schmitz reforça que não há necessidade de investimento em alteração da estrutura industrial para substituir o gás de origem fóssil pelo biometano. Ele comenta ainda que a companhia espera um aumento da demanda para que a produção ganhe escala e os custos tanto da amônia renovável quanto do fertilizante low carbon sejam reduzidos.A Yara lembra, em nota, que, a partir da amônia renovável, descarboniza parte de sua operação e portfólio e, consequentemente, tem potencial para influenciar toda a cadeia que faz uso de fertilizantes nitrogenados com menor pegada de carbono e de soluções industriais, "assim que ela ganhar escala". Na mesma nota, o presidente da Yara Brasil, Marcelo Altieri, destaca que, ao combinar a nova geração de fertilizantes com menor pegada de carbono ao conhecimento agronômico da companhia, será possível trazer "ainda mais valor para o agricultor - abrindo novos mercados e fontes de receita", diz, e complementa: "Na cadeia do café, por exemplo, a expectativa é de uma redução de até 40% na pegada de carbono do grão colhido".Schmitz avaliou que políticas públicas que incentivem a produção de biocombustíveis também devem contribuir para aumentar a oferta de biometano no País. Ele disse ainda que, hoje, caso a Yara necessitasse substituir 100% do que usa de gás natural por biometano, "não haveria oferta suficiente disponível". "Ainda é necessário haver ampliação desses projetos de biogás", comenta. "Por isso precisamos de políticas públicas que estimulem a produção de biogás para que tenhamos uma agricultura mais verde."