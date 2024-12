Alckmin assumirá agendas com primeiro-ministro da Eslováquia, após cirurgia de Lula

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, irá assumir as agendas com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, nesta terça-feira, 10, diante da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin está retornando de São Paulo para acompanhar a recepção do primeiro-ministro em Brasília.

Inicialmente, Lula seria o responsável por receber Fico. Porém, o petista foi operado às pressas na madrugada desta terça-feira, após sentir dores de cabeça, segundo informou boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Uma ressonância magnética identificou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro. Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem do hematoma. O presidente está internado na UTI e "encontra-se bem", informou o hospital.

Alckmin iria participar de evento de lançamento da escola Latam - Mecânicos em São Carlos (SP) às 9h. Mas, diante da situação, a assessoria de imprensa do vice-presidente confirmou que ele está retornando a Brasília para cumprir as agendas com Fico.

Pela agenda da presidência da República divulgada na noite de segunda-feira, 9, a cerimônia de chegada de Fico no Planalto está prevista para as 11h. Às 11h20, está programada uma reunião bilateral. Já às 12h20, será a assinatura de atos entre ambos, seguida de uma declaração à imprensa às 12h30. Às 13h, o governo brasileiro oferecerá um almoço ao primeiro-ministro no Palácio Itamaraty.