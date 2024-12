Área semeada de arroz no RS pode ser menor este ano, diz Federarroz

São Paulo, 10 - A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul disse que a área plantada com arroz no Estado pode cair em 2024/25. Conforme a entidade, 31% da área na região central do Estado ainda não foi semeada. Conforme a Federarroz, tem chovido muito no Estado e a ajuda aos pequenos produtores da região Central do Estado não chegou até a ponta da cadeia. Conforme dados do Instituto Rio-grandense de Arroz (Irga), citados pela Federarroz, até 5 de dezembro faltava semear 5% do total previsto para o Rio Grande do Sul, sendo que na região central ainda restavam 40 mil hectares (31%) sem lavouras. Na nota, o presidente da entidade, Alexandre Velho, afirmou que o reflexo das enchentes, após dois anos de seca, será visto na colheita, inclusive da soja, pelos produtores que trabalham com as duas culturas. Ele ressaltou que, na região Central, por exemplo, os produtores precisam recuperar o solo, onde houve muita erosão, e que esses pequenos produtores não foram atendidos pelas ajudas governamentais. Para o executivo, há indicativos de que o custo de produção vai aumentar em função da recuperação estrutural das propriedades, com canais de irrigação, sistema de drenagem, estruturas de armazenamento.