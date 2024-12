Índice de preços da Ceagesp sobe 3,25% em novembro; destaque é queda em Legumes

São Paulo, 10 - O índice de preços dos alimentos no atacado, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), encerrou o mês de novembro com variação de 3,25% ante uma variação de 4,96% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o índice apresentou variação de 1,59%. Com o resultado obtido, o índice encerrou o período apresentando um acumulado de 5,70% no ano e 11,08% em 12 meses, informou a Ceagesp em comunicado.O destaque ficou com o setor de Legumes. Após dois meses seguidos de alta, o setor voltou a apresentar redução de preço. No geral, essa redução foi a maior entre todos os setores analisados no período (-14,8 pontos porcentuais (pp). O setor de Legumes foi o único a registrar variação negativa de preço no período. "Estes resultados foram impulsionados, principalmente, pelas reduções de preço em itens importantes, tais como tomates, pepinos, chuchu, vagem, pimentão verde e mandioquinha", comentou a Ceagesp.O setor de Frutas variou 5,26% ante uma variação de 6,70% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 0,27% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de 17,50% no ano e de 20,67% em 12 meses. Dos 48 itens cotados nesta cesta de produtos, 54% apresentaram alta de preço. as principais altas ocorreram nos preços de abacate breda (+61,43%), mamão formosa (+51,60%), morango (+33,23%), maracujá azedo (+24,19%) e mamão havaí (+15,59%). As principais reduções ocorreram nos preços de manga palmer (-19,58%), melão amarelo (-15,64%), banana prata (-10,67%), melancia (-10,61%) e banana nanica (-9,64%).O setor de Legumes variou -9,61% ante uma variação de 5,16% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de -1,05% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -18,44% no ano e de -5,11% em 12 meses. Dos 32 itens cotados nesta cesta de produtos, 63% apresentaram redução de preço. As principais reduções ocorreram nos preços de pepino caipira (-59,80%), pepino comum (-52,47%), pepino japonês (-48,52%), vagem macarrão (-33,43%) e chuchu (-29,12%). As principais altas ocorreram nos preços de maxixe (+38,29%), abobrinha italiana (+33,99%), tomate cereja (+20,15%), cenoura (+19,24%) e tomate caqui (+15,20%).O setor de Verduras variou 25,56% ante uma variação de 2,64% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 12,97% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -12,70% no ano e de -15,67% em 12 meses. Dos 39 itens cotados nesta cesta de produtos, 85% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de coentro (+154,69%), alface crespa (+154,66%), alface lisa (+115,91%), chicória (+98,01%) e alface crespa hidropônica (+94,54%). As principais reduções ocorreram nos preços de manjericão (-12,50%), milho verde (-8,90%), salsão verde (-3,91%), cogumelo shimeji (-1,56%) e beterraba com folha (-0,08%)O setor de Diversos variou 3,56% ante uma variação de -4,30% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 9,85% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -5,27% no ano e de 2,57% em 12 meses. Dos 11 itens cotados nesta cesta de produtos, 55% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de batata lavada (+11,93%), batata asterix (+10,22%), ovos de codorna (+3,66%), alho nacional (+2,88%) e ovos vermelhos (+2,83%). As principais reduções ocorreram nos preços de cebola nacional (-6,45%), amendoim sem pele (-1,16%), batata escovada (-1,04%), amendoim com pele (-0,34%) e coco seco (-0,07%).O setor de Pescados variou 0,03% ante uma variação de 0,31% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 1,11% e, com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -1,18% no ano e de -0,87% em 12 meses. Dos 28 itens cotados nesta cesta de produtos, 32% apresentaram alta de preço. As principais altas ocorreram nos preços de sardinha lages (+47,33%), curimba (+42,65%), cavalinha (+20,0%), pintado (+9,38%) e camarão cativeiro (+6,57%). As principais reduções ocorreram nos preços de bagre água salgada (-35,26%), namorado (-20,26%), atum (-18,84%), tilápia (-14,15%) e pescada goete (-13,25%).