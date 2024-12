Lira: Rezamos para que Lula se restabeleça logo; ministros estão conduzindo processo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a ocorrência médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse na noite desta terça-feira, 10, acreditar na continuidade das articulações políticas que seguem conduzidas pelos ministros do governo.

Segundo Lira, Lula ontem se queixou de dores de cabeça e já não estava se sentindo bem. O presidente da Câmara se reuniu com o presidente pouco antes de o petista ir ao hospital para realizar exames.

"Nós lamentamos muito. O presidente Lula já não estava se sentindo bem, nós ficamos preocupados, ele estava com dores de cabeça. Pedimos e rezamos para que ele se restabeleça logo, mas eu acho que os ministros estão conduzindo o processo", disse Lira ao ser questionado se a situação de Lula não prejudicaria a articulação feita com a Câmara para a tramitação de propostas do governo. "Eu acho que isso vai ter um tipo de solução na continuidade, porque o presidente está conseguindo, está se comunicando, está falando, não tem nenhum problema", afirmou o presidente da Câmara.