Lula ficará com dreno na cabeça por até três dias e terá vida normal após alta, diz médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará com um dreno na cabeça de um a três dias para escoar secreção após a cirurgia para tratar um sangramento no cérebro, afirmou em entrevista a jornalistas o médico Marcos Stavale. Segundo Stavale, Lula poderá voltar a ter uma vida normal depois da alta. Ele deu as declarações nesta terça-feira, 10, em São Paulo para explicar o estado de saúde do petista.

O médico Roberto Kalil Filho, que acompanha a saúde do presidente da República há anos, disse que Lula não terá nenhuma sequela.

A médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, também participou da entrevista a jornalistas. Ela afirmou que a transferência de Lula de Brasília para São Paulo foi uma decisão da equipe médica - Kalil fez a mesma afirmação - e disse que o presidente passou o voo lúcido e conversando. Lula passou mal na segunda-feira, 9, e foi para a unidade brasiliense do hospital Sírio-Libanês antes de ser transferido para São Paulo.