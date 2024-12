Lula permanecerá internado por alguns dias, mas está absolutamente estável, diz Paulo Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse, em uma live no Instagram nesta terça-feira, 10, que o presidente Lula seguirá internado pelos próximos dias, mas que o quadro do mandatário é estável.

Na live, ele disse: "O presidente Lula vai permanecer internado por mais alguns dias, mas está absolutamente estável, sob controle. Foi importante esse procedimento para poder estabilizar a saúde do presidente"

Ele ainda pontuou que a necessidade do procedimento cirúrgico no presidente foi constatada após exames médicos. "O presidente estava indisposto ontem (segunda-feira), em função de uma dor de cabeça. A médica fez contato com o doutor Kalil e se optou por exames médicos, é uma ressonância magnética. Nesse exame foi constatada a necessidade de se fazer o procedimento - uma espécie de uma drenagem do líquido na cavidade craniana, provocada ainda pelo tombo que o presidente tomou".

Ele finalizou a transmissão agradecendo o apoio dos internautas ao presidente e disse acreditar na pronta recuperação do mandatário. "Agradeço os desejos de carinho e orações. Rapidamente vai estar conosco".