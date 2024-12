Ministros se pronunciam via X, antigo Twitter, sobre a internação de Lula

Após a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para drenar um hematoma no crânio, ministros do governo utilizaram o X (antigo Twitter) para expressar solidariedade e desejar rápida recuperação ao mandatário.

O ministro da integração e do desenvolvimento regional, Waldez Góes, declarou: "Desejamos uma pronta recuperação ao presidente @LulaOficial. Que esteja sob os cuidados de Deus neste momento pós-cirúrgico e tenha um excelente restabelecimento, para continuar sua missão de reconstruir o Brasil e cuidar do nosso povo".

Wellington Dias, ministro do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, também manifestou apoio: "Desejo ao presidente @LulaOficial uma pronta e completa recuperação. Sua força e coragem sempre nos inspiram. Estou em oração por sua saúde e ansioso para vê-lo recuperado e de volta, liderando com o brilho de sempre. Força, presidente!".

A ministra da gestão e da inovação em serviços públicos, Esther Dweck, publicou: "Querido, presidente @LulaOficial, estamos aqui desejando uma boa e rápida recuperação!".

Outros ministros reforçaram os desejos de melhora. Luciana Santos, Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, afirmou: "Desejamos uma rápida recuperação, presidente @LulaOficial. Estamos contigo!". Carlos Fávaro, ministro da agricultura e pecuária, declarou: "Com os corações cheios de fé, o Brasil está em oração pela pronta recuperação do presidente @lulaoficial. O Brasil da esperança renovada emana suas melhores energias pela sua saúde e pronto restabelecimento. Nós te amamos presidente @lulaoficial!".

Margareth Menezes, ministra da Cultura, escreveu: "O nosso amado presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência e graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida. Estamos rezando pela rápida recuperação do nosso presidente".

A ministra da igualdade racial, Anielle Franco, expressou afeto: "Te amamos Lulinha. Estamos em oração por uma rápida e excelente recuperação! Volte logo com sua força e inspiração para nos liderar com a maestria de sempre!!!".

O ministro de portos e aeroporto, Silvio Costa Filho, destacou a fala do médico responsável pelo procedimento: "Kalil Filho: Lula não terá sequela nenhuma; está conversando, falando e se alimentando".

Nísia Trindade Lima, ministra da saúde, destacou: "Desejo uma rápida recuperação ao presidente @lulaoficial e que ele se restabeleça plenamente após o procedimento cirúrgico. Que sua saúde se fortaleça e ele possa retomar suas atividades com vigor".

Por fim, Marcio Macedo, chefe da secretaria-geral da presidência da república, publicou: "Boa recuperação, presidente @LulaOficial. Estamos com o senhor!"