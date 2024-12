O que se sabe da prisão de CACs por perseguir, matar e arrastar corpo de suspeito

Conforme o delegado De Simone, um dos atiradores é Renato, que não possui o registro de CAC e que já possui passagem pela polícia por roubo. O outro a aparecer nas imagens com a arma em mãos é Laércio. As duas armas, uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, e outra de calibre 380, foram apreendidas e levadas para a perícia.

"Aparentemente, ainda estamos levantando a informação em vídeo (sobre quem atirou e matou o suspeito), mas quem efetuou mais disparos é o Renato. O Laércio desembarca depois e dá pra ver o armamento na mão dele também. Eu pedi exame residuográfico também para saber quem realizou o disparo e a perícia na arma", afirmou o delegado à reportagem.

Ainda de acordo com o delegado, os acusados quiseram passar uma versão que agiram em legítima defesa, e que houve troca de tiros. As marcas de tiros, entretanto, não foram localizadas na picape. "Todos vão responder pelo mesmo crime. Uns vão responder como autores e outros como partícipes", acrescentou.

Daldete Sindeaux, responsável pela defesa do grupo, discorda da avaliação do delegado. "Me causou estranheza (todos estarem respondendo pelo mesmo crime)", afirmou. "O que me consta, dois teriam feito os disparos e outros três estavam dentro do veículo. Mas, no entendimento da autoridade policial, ele entende que os demais foram partícipes, o que eu discordo plenamente. Eles não tiveram participação."

Eles vão responder por quais crimes?

De acordo com a polícia, eles vão responder por homicídio qualificado tentado e consumado com emprego de arma de fogo de uso restrito (por usar pistola de calibre 9 mm), com causa de aumento de pena por atividade típica de grupo de extermínio.