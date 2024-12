Oficial médica da Marinha é atingida por bala perdida dentro de hospital naval no Rio

Uma capitã e médica da Marinha foi atingida por um tiro na cabeça, na manhã desta terça-feira, 10, dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio. No momento, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins realizava uma operação nas proximidades do hospital e os policiais entraram em confronto com supostos criminosos da Comunidade do Gambá.

Além de médica geriatra e capitã de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza Mello é superintendente de saúde do hospital. Ela foi socorrida pelos próprios colegas, passou por uma cirurgia e permanecia internada em estado grave.

De acordo com as informações da Marinha, Gisele participava de um evento no auditório da Escola de Saúde do hospital naval. A unidade fica no meio das favelas do complexo. Ainda conforme a Marinha, durante uma operação da UPP, um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios e atingiu a militar da MB.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a UPP Lins realizava uma operação nas comunidades do Complexo do Lins quando, na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. "Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local", disse.