Randolfe retira projeto que poderia barrar controle de Bolsonaro no Senado

A proposta visava implementar o chamado voto único intransferível, no qual cada eleitor teria direito a apenas um voto, e as duas vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. Segundo Randolfe, essa mudança estimularia uma representação política mais plural e diversa, mitigando os riscos da polarização e da "tirania da maioria".

O projeto defende que esse sistema tem precedentes históricos e internacionais. De acordo com o texto, no Brasil Imperial, mecanismos semelhantes foram adotados para promover maior equilíbrio político. Na Argentina, o Senado utiliza um modelo que combina maiorias e minorias, atribuindo cadeiras de forma proporcional entre os partidos mais votados.

Randolfe retirou o projeto uma semana após sua apresentação, sem apresentar uma justificativa oficial.

A proposta ganhou notoriedade pelo seu potencial de afetar os planos eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro tem como estratégia lançar candidatos competitivos em Estados conservadores para assegurar maior controle no Senado. Com o modelo atual, isso seria facilitado, mas o sistema de voto único poderia fragmentar o apoio e dificultar esse plano.

O ex-presidente, que busca formar maioria no Senado para iniciativas como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, incentivou aliados e familiares a se candidatarem, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Michelle Bolsonaro (PL).