Café/BSCA: feira na Coreia do Sul pode render US$ 28,5 milhões ao Brasil

São Paulo, 11 - Uma delegação de empresários brasileiros do setor de cafés especiais faturou US$ 6,126 milhões em negócios presencialmente e pode render mais US$ 22,350 milhões nos próximos 12 meses, o que geraria um total de US$ 28,5 milhões ao País, com a participação na Café Show Seoul 2024, principal evento do segmento na Coreia do Sul, que ocorreu de 6 a 9 de novembro, na capital sul-coreana. A iniciativa, que compõe as ações do projeto "Brazil. The Coffee Nation", foi uma realização da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)."O mercado sul-coreano é maduro e estratégico para os cafés especiais brasileiros, por isso, é importante marcarmos presença e reforçarmos a imagem do Brasil como líder global da produção desse setor e fortalecer conexões com os agentes da Coreia do Sul. O desempenho deste ano é superior ao que obtivemos no ano passado, quando foram concretizados US$ 22,4 milhões em negócios", disse em comunicado o diretor executivo da BSCA, Vinicius Estrela.Em 2023, a Coreia do Sul importou 964.302 sacas de 60 dos cafés do Brasil, o que lhe concedeu o posto de 12º lugar no ranking dos principais parceiros comerciais do produto nacional, conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Neste ano, de janeiro a outubro, os sul-coreanos já importaram 888.982 sacas, mantendo a 12ª colocação na tabela das exportações brasileiras.Taiwan O roteiro dos brasileiros pela Ásia também incluiu a participação, entre 15 e 18 de novembro, na Taiwan International Coffee Show 2024, realizada em Taipé, capital taiwanesa. Segundo a BSCA, com estande e ações similares às realizadas na Coreia, os empresários brasileiros fizeram 30 contatos comerciais - 10 novos -, que podem render US$ 6 milhões até dezembro de 2025.