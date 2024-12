Janja: Lula teve mais um dia tranquilo de recuperação

Ao fim da publicação, ela mandou "boas energias" e "orações" ao presidente.

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde a madrugada de terça-feira (10). De acordo com um novo boletim médico divulgado às 16h30 desta quarta-feira (11), ele fará uma complementação de cirurgia com procedimento endovascular.