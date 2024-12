Lula passou bem a noite, mas não receberá visitas durante a internação, diz Roberto Kalil

O cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou por volta das 11h desta quarta-feira, 11, à unidade do Hospital Sírio Libanês em São Paulo e disse que o político passou a noite bem. Kalil confirmou que o boletim médico sobre o estado de saúde do presidente deve sair ainda pela manhã. Ele também falou que, enquanto estiver internado, Lula não poderá receber visitas.