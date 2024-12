Caiado, mesmo condenado pela Justiça eleitoral, é governador mais bem avaliado, aponta Quaest

Pesquisa do Instituto Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12, aponta que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem a melhor avaliação entre seis chefes do Poder Executivo dos maiores Estados do País. Neste semana, o político goiano foi condenado pela Justiça eleitoral de seu Estado a ficar inelegível por oito anos. Ele ainda pode recorrer da decisão.

Segundo o Quaest, a aprovação do governo de Caiado tem o apoio de 88% dos entrevistados. É o mais alto porcentual na comparação dos demais governadores avaliados na pesquisa. Na última edição da avaliação da Quaest, o índice de aprovação de Caiado era de 86%.

O segundo melhor desempenho, segundo o instituto, é do governador do Paraná, Ratinho Junior. Seu governo é aprovado por 81% dos entrevistados. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aparece em terceiro, com aprovação na casa do 64%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece com índice de aprovação de 61%, um ponto porcentual menor do que na pesquisa anterior, o que indica um resultado estável na avaliação do chefe do Executivo paulista.

Já em relação a avaliação da gestão, quando os entrevistados são questionados se consideram as ações do governo positivas, regulares ou negativas, Caiado também aparece na frente. Sua gestão é apontada como positiva por 74% dos entrevistados. Já Ratinho obteve avaliação positiva de 59% e Tarcísio de Freitas de 37%.

A Quaest apontou ainda que a maioria dos goianos considera que o Estado está melhorando. Já a Bahia, do governador Jerônimo Rodrigues, tem o maior índice de entrevistados que consideram que o Estado está piorando, 23%.