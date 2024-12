Procedimento de Lula: quanto tempo presidente deve ficar internado e quando terá alta?

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo deve ter alta no começo da próxima semana, mesmo após ter sido submetido a um novo procedimento nesta quinta-feira, 12. De acordo com o médico, o petista está "super estável".

"O presidente está acordado na UTI, está comendo, está super estável", disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira em São Paulo.

"Isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias. Dependendo da evolução do presidente, deverá ter alta no começo da semana."