Espero que presidente esteja no Alvorada na próxima semana, diz Roberto Kalil

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a alta hospitalar do chefe do Executivo está prevista para segunda ou terça-feira da próxima semana e, após isso, Lula poderá voltar a Brasília. Ao retornar à capital federal, o médico disse que o presidente poderá voltar a uma agenda de despacho.

"Depois da alta hospitalar, o presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia a mais, um dia a menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa", comentou o médico em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12 em São Paulo. "O que se espera é que, na próxima semana, o presidente esteja já no Alvorada."

Kalil pontuou que a situação vai requerer um "repouso relativo por algumas semanas, talvez". "Mas isso é tudo relativo." O médico disse que a volta das atividades físicas diárias do presidente será postergada. O acompanhamento de Lula em Brasília será feito pela equipe médica chefiada pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio.

"Lula estará de alta segunda ou terça-feira, a programação é ir direto para Brasília e, evidentemente, vai retomando aos poucos sua atividade normal", citou.