Governo do Paraná lança primeiro Fiagro estatal do país com meta de R$ 2 bilhões

São Paulo, 12 - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta quarta-feira (11), em Brasília, a criação do primeiro fundo de investimento estatal voltado ao agronegócio do Brasil. O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agro (Fiagro FIDC) receberá aporte inicial de R$ 350 milhões do Estado e tem potencial para movimentar R$ 2 bilhões em investimentos quando estiver em plena operação em 2025. "E agora com o Fiagro, que terá juros menores que o Plano Safra, vamos dar mais um grande salto", afirmou Ratinho Junior, em nota. Ele participou do jantar de encerramento do ano da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).Criado com base na Lei Federal 14.130/2021, o fundo será gerido pela Fomento Paraná, banco de desenvolvimento do Estado, e terá a Suno Asset como gestora dos recursos. A empresa, escolhida via edital público aberto em julho, tem experiência no setor com mais de R$ 500 milhões em fundos do agronegócio e mantém operações com mais de 200 produtores rurais no Paraná.O diretor-presidente da Fomento Paraná, Vinícius Rocha, explica que o fundo integra um conjunto maior de iniciativas. "O fundo é parte de um conjunto de iniciativas para aumentar ainda mais a produtividade do agronegócio paranaense, que hoje representa mais de um terço do PIB estadual, mas que cada vez mais exige investimentos em ciência, tecnologia e na infraestrutura", afirmou.O Fiagro será destinado exclusivamente para investimentos de capital, sem incluir custeio ou compra de terras. Os recursos poderão financiar sistemas de irrigação, expansão da produção, armazenagem e equipamentos, além da indústria que atende o setor, como fabricantes de tratores e outros maquinários agrícolas.A taxa ao produtor deve ficar em torno de 9% ao ano, segundo pessoas envolvidas no projeto, abaixo das verificadas no mercado. O governo investirá em cotas seniores com custo de 4% e o fundo terá duração de 10 anos, divididos em dois ciclos de cinco anos.A estrutura prevê a possibilidade de captação de recursos de outros investidores qualificados, desde que autorizada a emissão de cotas pelo Comitê de Investimentos. A consultoria ficará a cargo da Avra, empresa recém-criada por Octaciano Neto, ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo (2015-2018).A expectativa é que o fundo inicie operações em 2025, após conclusão dos trâmites na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Suno Asset terá 30 dias para apresentar o regulamento do fundo, que incluirá a política de investimentos, diretrizes e estratégias.O movimento do Paraná segue uma tendência de Estados buscarem alternativas de financiamento para a agricultura. São Paulo foi o primeiro a se movimentar nessa direção e deve anunciar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com expectativa de captar R$ 500 milhões, segundo fontes do mercado. O setor de Fiagros tem mostrado forte crescimento no Brasil. Dados da CVM mostram que a indústria registrou expansão anual de 124,3% até setembro de 2024, alcançando patrimônio líquido de R$ 42 bilhões, mesmo em um cenário de turbulências no mercado.